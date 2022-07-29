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Avrupa futbolunda 'süper' cumartesi

Türkiye, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Portekiz'de Süper Kupa maçları yarın yapılacak. Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor, Liverpool-Manchester City, Ajax-PSV, Leipzig-Bayern Münih ve Porto-Tondela karşılaşmalarıyla 5 ülkede Süper Kupa sahiplerini bulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 16:39
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Avrupa futbolunda 'süper' cumartesi

Avrupa'da yarın oynanacak Süper Kupa maçlarıyla futbol şöleni yaşanacak.

Türkiye, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Portekiz'de yapılacak 2022-2023 sezonu ön gösterimi niteliğindeki Süper Kupa karşılaşmalarıyla futbol özlemi sona erecek.

Geçen sezon lig ve kupada şampiyonluğa ulaşan söz konusu 5 ülkenin takımları, yenilenmiş kadrolarıyla taraftarlarının karşısına çıkacak.

- Liverpool-Manchester City

Günün ilk başlama vuruşu, TSİ 19.00'da İngiltere'de yapılacak.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Federasyon Kupası'nı kazanan Liverpool, tarihin 100. Community Shield maçında kupayı müzesine götürebilmek için Leicester şehrindeki King Power Stadı'nda mücadele edecek.

Son yıllarda aralarında büyük rekabet oluşan İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ve Alman Jürgen Klopp'un görev yaptığı Liverpool, yüksek seyir zevki vadeden Community Shield mücadelesinde sahne alacak.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko ile vedalaşan, kadrosuna Erling Haaland ve Kalvin Phillips gibi iki önemli ismi katan Manchester City, kupayı 7. defa kazanmaya çalışacak.

Takımdan ayrılan Sadio Mane'nin boşluğunu Darwin Nunez ile dolduran Liverpool ise 2006'dan bu yana hasret kaldığı kupada 16. zaferinin peşinde olacak.

- Trabzonspor-Sivasspor

Futbolseverler, saat 20.45'te gözlerini İstanbul'a çevirecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Anthony Nwakaeme dışında koruduğu ana kadrosuna Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen gibi eklemeler yapan Trabzonspor, Süper Kupa'yı üçüncü kez kazanmaya çalışacak.

Moussa Konate, Olarenwaju Kayode, Ahmet Oğuz, Fayçal Fajr ile yollarını ayıran ve Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski transferleriyle kadrosuna güç katan Sivasspor ise Süper Kupa'da ilk kez boy gösterecek.

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- Ajax-PSV

Avrupa futbolunda bir diğer Süper Kupa heyecanı, Hollanda'da yaşanacak.

Karşılaşmaları büyük rekabete sahne olan Ajax ile PSV, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın efsane futbolcusu Johan Cruyff'un adının verildiği Süper Kupa maçı, TSİ 21.00'de başlayacak.

İki takım da yeni teknik direktörleriyle sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadel edecek. Ajax'ta Manchester United'a giden Erik ten Hag'ın yerine Alfred Schreuder, PSV'de ise Benfica'nın başına geçen Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy yeni sezonda görev alacak.

Lisandro Martinez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico gibi önemli isimlerle yollarını ayıran ve Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey gibi oyunculara imza attıran lig şampiyonu Ajax, Süper Kupa'da 10. zaferini kazanmayı amaçlayacak.

Takımdan ayrılan geçen sezonun yıldızları Eran Zahavi ve Mario Götze'nin boşluğunu Guus Til ve Luuk de Jong ile dolduran Hollanda Kupası şampiyonu PSV ise Süper Kupa'da 13. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

- Leipzig-Bayern Münih

Almanya'da TSİ 21.30'da başlayacak Süper Kupa karşılaşmasında, Leipzig ile Bayern Münih mücadele edecek.

Müsabaka, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak.

Leipzig'in ilk kez katılacağı Süper Kupa maçında Bayern Münih ise 10. şampiyonluğu için sahne alacak.

Yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui transferleriyle gücüne güç katan Bayern Münih, Almanya'daki her organizasyonda olduğu gibi Süper Kupa'da da favori olarak sahaya çıkacak.

Kadronun önemli parçalarından Tyler Adams ve Nordi Mukiele ile yollarını ayıran Leipzig ise şu ana kadarki dikkati çeken tek transferi Xaver Schlager ile sezona giriş yapacak.

- Porto-Tondela

Günün en son başlayacak Süper Kupa mücadelesi, TSİ 22.45'te Portekiz'in Aveiro şehrinde oynanacak.

Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Porto, kupa finalisti Tondela ile Aveiro Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi Vitinha ve Fabio Vieira'yı yüksek bonservis bedelleriyle gönderen, kadrosuna David Carmo ve Gabriel Veron'u katan Porto, açık ara en başarılı takım olduğu Süper Kupa'yı 23. kez kazanmaya çalışacak.

Portekiz Kupası'nda final oynamasına rağmen ikinci lige düşen ülkenin mütevazı takımlarından Tondela ise tarihinde ilk defa Süper Kupa'da boy gösterecek.

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