Kılıçdaroğlu'ndan 'öğretmenlikte kariyer sınavı' açıklaması

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenliğin kutsal bir meslek, öğretmenlerin de değerli olduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağrımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavlarıyla rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."