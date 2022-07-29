RTÜK'ten Netflix dizisine inceleme

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.