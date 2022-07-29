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Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine bakanlıktan destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şimdi inşallah kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyor, belediyelerimizin İller Bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kararla birlikte artık belediyelerimiz dönüşümü çok daha rahat yapacak, hızlı yapacaklar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 21:59
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Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine bakanlıktan destek

"Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı İlk Taş Yerleşimi", "Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temel atma ile "Hamitler Macera Parkı"nın açılış töreninde konuşan Kurum, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yatırım bedeli 2 milyar lira olan 3 bin 689 konut ile 541 dükkanın bulunduğu 6 projenin temelini attıklarını, bitirilen projelerde anahtar teslimi yaptıklarını, 15 projenin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.

Bursa merkezin yanı sıra ilçelerde önemli projelerin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, Karacabey'de güneş enerjisi santralinden oluşan toplam 628 milyon liralık eserin de açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini milletimizle paylaşacak. Bursa'da da yeni binlerce yuvamızı inşallah sizlere kazandıracağız. Ben Osmangazi Sıcaksu bölgemizin uzun yıllardır beklediği müjdemizi de veriyorum. 690 konut, 92 dükkanımızın çalışmalarına eylül itibariyle başlayacak, en kısa sürede tamamlayacağız. Tabi bir müjdeyi de Yıldırım ilçemize veriyoruz. Mevlana Mahallesi'nde vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ile anlaşma sağladık. 8. etapta 601 konutluk projemize başlıyoruz. Osmangazi'ye Yıldırım'a hayırlı uğurlu olsun."

"Milletimizi çok seviyoruz"

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Kurum, "Şimdi inşallah kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyor, belediyelerimizin İller Bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kararla birlikte artık belediyelerimiz dönüşümü çok daha rahat yapacak, hızlı yapacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte bu dönüşüm sürecini çok daha etkin şekilde yürüteceğiz. Gayemiz, milletimizin can ve mal sağlığını korumak. Çünkü biz, milletimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi'nin bölgeye değer katacağını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medeniyetimize can suyu veren, taşa ruh üfleyen ecdattan ilhamla biz de bugün Hanlar Bölgesi'ndeyiz. 'Tarihe Vefa Geçmişe Saygı' sloganıyla başlattığımız meydan projelerimiz kapsamında yeşil Bursa'yı, büyük tarihiyle buluşturmak için ilk taşı hep birlikte yerleştiriyoruz. Bu anlamda Bursa'da han, bedesten ve çarşıların yer aldığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tekrar gün yüzüne çıkarılması kapsamında iki yıl önce buraya geldik, sizlere hayalimizi anlattık ve bir söz verdik. Bu tarihi bölgeye zarar veren, başta il müdürlüğümüzün hemen yanındaki 24 katlı Tower Plaza ile beraber tam 37 binayı yıktık. Şimdi etrafını tamamen açtığımız bu alanda tam 500 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik."

Projeyle Bursa'nın tarihi kimliğinin ön plana çıkacağını, Pirinç Han ve İpek Han gibi tarihi hanların görünürlüğünü artıracaklarını dile getiren Kurum, "Toplam 2 bin metrekare büyüklüğünde 3 adet meydan, 19 bin metrekare açık ve yeşil alan, yer altında 12 bin 500 metrekare kapalı otopark yer alacak. Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık" diye konuştu.

Bakan Kurum, Bursa'da bedeli 2 milyar 573 milyon lira olan ve içinde 2 bin 780 konut, 217 dükkan, kamu yapıları, meydanlar, otoparklar, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisleri ve tramvay hatlarının yer aldığı 34 projenin de tüm hızıyla yürütüldüğünü kaydetti.

İnegöl, Nilüfer ve Çekirge millet bahçelerini de çok kısa sürede ilk fidanlarıyla buluşturacaklarını anlatan Kurum, "Allah'ın izniyle bu projeler tamamlandığında Bursa'yı eski günlerinden çok daha güçlü bir şekilde daha yeşil, daha çevreci, daha temiz hale hep birlikte getireceğiz. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

"Milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir"

Kurum, millete hizmet ederek eserler ürettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Mevlana'nın söylediği gibi, ayağımızın birisini Bursa'ya, ülkemize, gönül coğrafyamıza sabitliyor diğer ayağımızla dünyayı dolaşıyoruz. Ulu çınarın gölgesinde görülen rüyayı yeniden yaşamak için, yeniden yaşatmak için canla başla çalışıyoruz. Elbette birileri bahanelere sarılacak, birileri işleri savsaklayacak, bazı süreçleri öne sürüp sorumluluktan kaçacak ama biz milletimizle çalışmaya, milletimizle yürümeye, milletimizle büyük başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz. Bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimler, ehliyet ile kifayetsizliğin, nitelik ile yetersizliğin, çalışkan ile tembelin seçimidir."

Bu seçimlerin güçlü bağımsızlık ile taşeronluğun, söz söyleyen yerine söz dinlemeyi tercih edenlerin, cesurlar ile kaçak güreşenlerin mücadelesi olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz burada diyoruz ki 'Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız.' Varsın küresel odaklar size masalar açsınlar, varsın Türkiye düşmanları sizinle aynı dili kullansınlar, varsın millete husumetli olanlar sizinle yan yana dursunlar. Bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter. Bursa'dan 'hodri meydan' diyoruz. Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir. Aziz milletimiz büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla destekleyerek sizlere gereken cevabı sandıkta verecektir."

Törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da birer konuşma yaptı.

Bakan Kurum, Yıldırım ilçesindeki "Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temeli ile Osmangazi ilçesindeki Hamitler Macera Parkı'nın açılışına da tören alanından videokonferansla katıldı.

Daha sonra kurdele kesilerek yapımı tamamlanan projelerin açılışları gerçekleştirildi.

Kurum, törenin sonunda Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi'ndeki ilk kilit taşını yerleştirdi.

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