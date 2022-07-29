İnce'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 10 kere kaybedenler bıraksın

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Karaman'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bölge esnafını gezen İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, kendisine yöneltilen "Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti" eleştirilerine cevap verdi. İnce, siyaseti bırakması gerekenlerin Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet parti liderleri olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti, Meral Akşener'in beşinci partisi, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı. On kere kaybedenler bıraksın" dedi.

"HİÇ KİMSEYE 'BIRAK' DEMİYORSUNUZ"

2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 31 oy aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu: "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın."

MUHALEFETE "BENİ DESTEKLEYİN" DEYİP ŞARTLARINI SIRADI

İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kazanmak için ne yapmak lazım, 51 almak lazım değil mi? Yüzde 2'yi mi 51'e yaklaştırmak kolay, 7 buçuğumu 51'e yaklaştırmak kolay, 22'yi mi kolay, 31'i mi kolay. Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında aldı. O meydana gezecek Akşener yüzde 7 buçuk aldı o meydanda gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı o meydanda gezecek. Yüzde 31 almış bu adam Muharrem İnce çekil kenara, diyorlar. Öyle yağma yok, 31'den 51'e daha kolay ulaşır gelsinler beni desteklesinler. Ben hazırım ama geçen sefer acemiliğime denk geldi, bu sefer hemen kabul etmem şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir kere bana oy verecekler iki meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar. Cumhurbaşkanlığı adayının afişini asacaklar. Geçen sefer kendi afişlerini astırıyorlardı.