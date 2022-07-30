30 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
(Ordu/17.00)
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı ziyaret edecek, Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.
(Balıkesir/12.00/13.30/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/Ordu/16.00)
SPOR
1- 2022 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Güney Kore ile karşılaşacak.
(Seul/09.30)
3- Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00)
4- Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunu Vodafone Park'ta törenle açacak. Siyah-beyazlı ekip, törenin ardından hazırlık maçında İtalyan ekip Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00/19.00)
5- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.
(Innsbruck)
6- Galatasaray Spor Kulübünün 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00)
7- Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30)
8- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlayacak. Türkiye B Grubu'nda ilk maçında Polonya ile karşılaşacak.
(İzmir/20.30)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.
(Budapeşte/17.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız