Avrupa'da Müslüman kadına psikolojik şiddet: Başörtün var işe alamayız!

İslam düşmanlığı ve ırkçılık dalgasının zirve yaptığı Avrupa'da başörtülü kadınların iş bulması zorlaşıyor. Yıllardır Almanya ve Hollanda'da çalışan gurbetçi kadınlar, başörtüleri yüzünden yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

MÜSLÜMAN TÜRK'E İŞ VERMİYORLAR

- Almanya'da yaşayan 33 yaşındaki Zerrin Ç.: Liseden mezun olduktan sonra çalışmak istedim. Birçok yere başvuru yaptım ama hep olumsuz yanıtlar alıyordum. Beni işe almamalarının gerekçesi genellikle örtüm oluyordu. Sadece Türk olmak değil, Müslüman bir Türk olarak Almanya'da yaşamak kolay değil.

SÜREKLİ MOBBİNG

- Hollanda'da yaşayan 26 yaşındaki Saide. E.: Hollanda'da ünlü bir fast food mağazasında çalışıyordum. İşverenim tarafından psikolojik şiddet ve mobbing gördüm. Pes edip işimden ayrılmam için mesai saatlerimi uzun tutup, işimi ağırlaştırdılar. Ama ben mücadelemi sürdürdüm.

KAPANINCA İŞE ALMADILAR

- Almanya yaşayan 37 yaşındaki Ayşe Z.: Çalışmaya başladığımda açıktım ve herhangi bir sorun yaşamıyordum sonra tesettüre girme kararı aldım. İş görüşmesine gittiğimde, başörtüm yüzünden ise alınmayacağımı söylediler. Şu anda Türk bir firmada örtüm ile çalışabiliyorum.

- Hollanda'da yaşayan gurbetçi 24 yaşındaki Huriye. İ.,: Yeni örtündüğüm zamanlarda okulum gereği ilkokulda staj yapmam gerekiyordu. Ancak başörtüm sebebiyle staj yapmama müsaade etmediler. Okul yönetiminin bundan haberi vardı ancak hiçbir şey yapmadılar.