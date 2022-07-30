4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Yurtdışından getirip parçalarını araç fiyatından yükseğe satıyorlar
Yurtdışından getirip parçalarını araç fiyatından yükseğe satıyorlar
Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor

Ekin zararlıları ile mücadelede geleneksel usuller yerine dron ile ilaçlama, dönüm başına 250 lira avantajlı. Çiftçi Beytullah Akikol, "10 dönümlük bir alan 1 saatten daha uzun sürelerde ilaçlanırken, dronla 10 dakikada ilaçlanabiliyor. Benden gören 15 arazi sahibi de benim ardımdan dron ile ilaçlama yaptırdı" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 30 Temmuz 2022 07:28
Yazdır
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor

Hayatın birçok alanında olduğu gibi tarlalarda da yeni nesil teknolojiler kullanılmaya başlandı. Bu gelişmelerden bir tanesi olan drone sayesinde çiftçiler ekilen ürünün çeşidine göre dönüm başı farklı karlar elde ediyor. Drone kullanımı ile tarımda en çok fayda sağlanan alan ise ilaçlama.

TRAKTÖR EKİNE ZARAR VERİYOR

Ziraat Mühendisi Fethullah Elinç, geleneksel ilaçlama yöntemlerinin birkaç yıla kadar unutulacağını söyledi. Elinç, "Önümüzdeki dönemlerde her çiftçi drone ya da uzaktan kumandalı sistemler ile ilaçlama ve sulama yöntemlerine geçecek. Dönüm başında 4 tur atan traktörler ekinleri ezerek zarar veriyor. En basit örnekten yola çıkıldığında buğdayın bugünkü fiyatıyla, drone ile ilaçlama sayesinde sadece lastik izinden kurtulma ile dönüm başı 250 TL kar elde ediliyor" dedi. Tarlalardaki ekinleri drone ile ilaçlamanın geleneksel yöntemlere göre yüzde 63 oranında daha ekonomik olduğuna dikkat çeken Elinç sözlerini şöyle sürdürdü:

DAHA HESAPLI YÖNTEM

"İlaçlama, dronelardaki damlama sistemleri ile ekinlerin en diplerine kadar inebiliyor ve daha az ilaç harcanıyor. Bu sayede ilaçlanan ekinlerin en yüksek verime ulaşması sağlanıyor. Traktör ya da diğer yöntemlere göre hem insan gücüne ihtiyaç azalıyor hem de ilaçlama yapmak keyifli bir hal alıyor. Ayrıca ürünlere zarar verilmeden tarlanın kapasitesini yüzde 100 kullanılabiliyor. İlaçlamaların elektrik enerjisi ile çalışan dronelar ile yapılması traktörle yapılan ilaçlamalara oranla çok daha hesaplı oluyor ve ilaçlama esnasında mazot kullanımını sıfıra indiriyor."

KAVURUCU SICAĞA KARŞI ÇÖZÜM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Çiftçi Beytullah Akikol, bu yıl hava sıcaklığının her yıldan daha sıcak olduğunu bu nedenle de gün içinde açık alanlarda çalışma koşullarının çok daha zorlaştığına dikkat çekti. Akikol, "Geleneksel ilaçlama yöntemleri ile 10 dönümlük ekili bir alan 1 saatten daha uzun sürelerde ilaçlanırken, drone sayesinde 10 dakikada ilaçlanabiliyor. Bu sayede sıcakta geçirdiğimiz vakit de en aza indirgenmiş oluyor. Çevremdeki 15 arazi sahibi de ben ilaçlama yaptırdıktan sonra kendi arazilerine drone ile ilaçladı.

Ali Kürşat Büyükada

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Döviz stokçuluğu açık bir ihanettir'
'Döviz stokçuluğu açık bir ihanettir'
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
'Denizcilerde sıfır ÖTV akaryakıt uygulamasını bizim iktidarımız başlattı'
'Denizcilerde sıfır ÖTV akaryakıt uygulamasını bizim iktidarımız başlattı'
Gıda krizi için yeni hamle geldi! Tarım Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de
Gıda krizi için yeni hamle geldi! Tarım Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt

Bu Habere Tepkiniz

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı (olay tarihinde genel müdürlük) il müdürlerine vekalet edenlere il müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekalet ücreti ödenmesini kamu zararı sayan Daire kararını onadı.
Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ah Nerede dizisinin yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Bir skandala daha imza attı!

Bir skandala daha imza attı!

Sapkın çocuk filmiyle bir kez daha çocukları hedef aldı