Savcı Sayan'dan uzun namlulu silahlı korumalarla ilgili açıklama

Ağrı'da, ekibiyle beraber denetim yaptığı sırada saldıraya uğrayan ve ekibindeki bazı kişilerin darp edildiği olayım ardından sosyal medyada hedef olarak gösterilen Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yaptığı açıklamada yalanladı.

"PKK'nın silahından rahatsız olmayanlar onları alkışlayanlar devletin silahından rahatsız olmuşlar"

Başkan Sayan oyuna gelmeyeceklerini ifade ederek, "İki gündür bazı medya kuruluşları tarafından linç ediliyorum. Elimde silahla Ağrı sokaklarında dolaştığım söyleniyor. Değerli arkadaşlar Ağrı'nın sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam. Cesur bir kardeşiniz ve terörün hedefinde olan bir başkanınızım. Devlet benim bütün güvenliğimi sağlıyor. Ağrı'da zaten terör adına bir şey kalmadı, devletimiz hepsini temizledi. Biz o gün talihsiz bir olay yaşadık. Ben, belediye başkan yardımcımız ve yanımızdaki ekip saldırıya uğradık. Belediye başkan yardımcım darp edildi, yanımdaki insanlar darp edildi. Beni korumakla görevli arkadaşlar beni güvenli bir alana çekmek için uğraştılar. Bizim kendi çekimimizde orada bir silah görünmüş, devletin silahı. PKK'nın silahından rahatsız olmayanlar onları alkışlayanlar devletin silahından rahatsız olmuşlar. Bunu çok önemsemiyoruz fakat Türk halkının vicdanını rahatlatmak için açıklama yapıyorum, onları muhatap aldığımdan değil. Olayın özü budur. Daha sonra bunu Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle ilişkilendirdiler. Dediler ki Kılıçdaroğlu bir gün sonra Ağrı'ya gelecek, Savcı Sayan da onu korkutmak için silah gösterdi. Asla böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu gelmeden önce CHP il başkanını aradım, milletvekilini aradım. Genel başkan geliyor bir ihtiyacınız var mı ve onu çaya da davet ediyorum. Biz misafirperver bir milletin evladıyız. Bundan hemen sonra CHP il gençlik kolları bir açıklama yaptı ve eğer Kılıçdaroğlu'na bir şey olursa sorumlusu Savcı Sayan'dır diye. Arkadaşlar biz oyuna gelmedik, bütün her şey bundan ibaret. Vicdanınız rahat olsun." dedi.