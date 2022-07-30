Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 12 kişi yaralandı.
Eklenme : 30 Temmuz 2022 10:05
İbrahim G. idaresindeki 63 S 0432 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız