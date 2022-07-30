Pençe Kilit operasyonunda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 11:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız