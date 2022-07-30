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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş belgesi sayısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığını belirterek, bu yılın ilk yarısında kota artışıyla ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 13:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş belgesi sayısını açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrasında ve Ukrayna-Rusya krizinin ardından tedarik zincirinde değişimler yaşandığı, Türkiye'nin, güçlü lojistik altyapısı ve kurumsal taşımacılık sektörüyle bu süreçten büyüyerek çıktığı ifade edildi.

Özellikle son 2 yılda yapılan girişimler sonucunda lojistik sektörünün omurgasını teşkil eden uluslararası kara yolu taşımacılığı alanında önemli kazanımlar elde edildiği belirtilen açıklamada, Orta Koridor'un güçlenmesiyle Türk taşımacıların transit alanında gücünün arttığı, bu kazanımlar sonucunda ihracatın da ivme kazandığı bildirildi.

Bakanlıkça son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde Macaristan transit geçiş belgesi sayısının kısa süre içinde 36 binden 130 bine yükseltildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sırbistan ile geçiş ücretleri kaldırılarak yıllık 25 bin adet çok girişli belge teati edilmeye başlandığı ifade edilerek şu bilgiler verildi:

"Yunanistan transit geçiş belgesi kotası 35 binden 40 bine yükseltildi. Bu belgelerin yarısının ücretsiz olması sağlandı. Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transit geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 bine yükseltildi. Türk-Romen KUKK Toplantısı ile 1 Mayıs tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve taşımalardan alınan geçiş ücretlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. AB ülkesi olan Romanya ile transit taşımaların serbestleştirilmesi, uluslararası taşımacılığımızın önündeki engellerin aşılabilmesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya güzergahlarında elde edilen kazanımlar sayesinde taşımacılarımıza artık Avrupa'ya çok daha kolay ve ucuz taşıma imkanı sağlandı. Bu kazanımlarla birlikte Avrupa'ya ihracatımızda artışlar yaşanacaktır."

Sadece Avrupa ülkeleri değil, Orta Asya ülkeleri ile de görüşmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda ana transit güzergah olan Gürcistan ile gerçekleştirilen KUKK toplantısı ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Bu amaçla kota kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında taşımalara ilişkin bilgiler elektronik ortamda teati edilecek. Ayrıca, Türkiye-Kazakistan KUKK Toplantısı ile yıllar sonra kota artışı sağlandı ve ikili belge sayısı 8 binden 10 bine, transit belge sayısı 2 binden 15 bine yükseltildi. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda da 11 bin adet ikili, 20 bin adet transit, 4 bin 500 adet 3. ülke olmak üzere toplam 35 bin 500 ilave geçiş belgesi temin edildi. Ayrıca, toplam geçiş belgesi kotası 16 bin 500 iken 2023'ten itibaren toplam kotanın 61 bine yükseltilmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde, kota artışıyla birlikte ilave geçiş belgesi sayısı 265 bine ulaştı. İlk 6 ayda, ülkemizden yapılan uluslararası taşıma sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı."

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