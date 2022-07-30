Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 14:41
Girne Mahallesi'nde sokakta oynayan Hasan Mert Ö'ye nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti.
Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız