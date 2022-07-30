Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aysu Tükoğlu'nun Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, açıklamasında "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti. Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlandı.