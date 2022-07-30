Sahte kimlikle yakalanan terörist tutuklandı
Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 16:51
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız