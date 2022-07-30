Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 17:29
F.G, idaresindeki 29 K 9822 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek köprüsünde B.D'nin kullandığı 03 ABR 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız