En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi. Yazın Saç Ekimi Yaptırılır mı? Türkiye Dünyanın En İyisi Mi?

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Saç ekimi, son zamanlarda dünyada en çok yapılan kozmetik tedavilerinden biri haline gelmiştir. Türkiye, saç ekimi için harika bir seçim ve en çok ziyaret edilen ülkelerden biridir. Hal böyle olunca sizler için İstanbul'daki en iyi saç ekimi klinikleri ve cerrahları kılavuzu hazırladık. İşte İstanbul'un en gözde saç ekim merkezleri!

" Este Favor Saç Ekim Merkezi

" Asmed Saç Ekim Merkezi

" Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi

" Doku Tıp Merkezi

" Este World Saç Ekim Merkezi

Kaynak: https://www.habergundemde.com/2022-yilinda-sac-ekimi-fiyatlari-ne-kadar-olacak-en-iyi-ve-en-pahali-sac-ekim-merkezleri-hangileri/

Yazın Saç Ekimi Yaptırılır mı?

Yıl boyunca saç ekimi yapılabilir, ancak yine de çoğu kişi saç ekimi için doğru zamanın ne olduğunu soruyor. En doğru zaman, hazır olduğunuz ve biraz zaman ayırabileceğiniz zamandır. Ardından alanında uzman kişiler tarafından işlemi yaptırın. Cerrahlar tarafından önerilen tüm ameliyat sonrası bakımlara uyduğunuz sürece, saç ekimi mevsiminiz olarak yaz ayını mükemmel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Genellikle yaz aylarında saç ekimi yapılmasının zor olacağı hakkında bir görüş vardır ancak uzmanlar bunun doğru olmadığını yazın dikkat edilmesi gerekenlerin ayrı, kışın dikkat edilmesi gerekenlerin ayrı olduğunu anlatmaktadır. Ekimden sonraki ilk 3 gün güneşin dik açı ile geldiği gün saatlerinde dışarı çıkılmaması önerilmektedir. Kışın da yağmur, aşırı rüzgar gibi etkenlerden ekilen saçların korunması gerekiyor.

İstanbul'daki En İyi Saç Ekim Merkezleri

İstanbul'da uzman bir saç ekim doktoru ve iyi hizmet sunan bir klinik aradığınızda yüzlerce klinikle karşılaşmanız oldukça olası. Peki ya en iyileri hangileri?

1) Este Favor Saç Ekim Merkezi

Yeni nesil, yenilikçi ve hasta odaklı bir yaklaşım sergileyen Este Favor Saç Ekim Merkezi, %100 müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda yoğun ve doğal saç ekimi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bugüne kadar büyüleyici saç ekimi sonuçları sunan Este Favor, saç ekiminin yönü ve sıklığı ile donör bölgeden seçilen kaliteli saçlar konusunda çok titiz ve detaylı çalışmalar yürütüyor.

"Yenilikçi Safir" yöntemi ile ekim yapan Este Favor, tüm sağlık önlemleri kapsamında günde sadece 1 veya 2 saç ekimi işlemi ile doğru planlama, hastaya özel yaklaşım ve maksimum greft çalışmaları yaparak en iyi saç ekim sonuçlarını elde etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra Este Favor, saç ekimi alanında hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını en üst düzeyde tutmakta da oldukça iddialı!

2) Asmed Saç Ekim Merkezi

15 yıldır saç ekimi uzmanı olan Dr. Koray Erdoğan'ın liderliğinde işleyen Asmed Saç Ekim Merkezi, gelişime oldukça değer veriyor ve bu klinikteki çalışanlar, çok sayıda uluslararası seminere katılım sağlıyor. Klinikte ise konsültasyon sırasında uzman doktorlar her hastayı dikkatlice muayene ediyor ve donör alan kapasitesini hesaplıyor. Bu sayede de harika sonuçlara imza atılıyor. Tüm bunlarun yanı sıra, kliniğin ekibinde çok yetenekli ve deneyimli olan Dr. Alp Bayramoğlu ve Başhemşire Dilek Çakır da yer alıyor.

3) Dr. Muttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Dr. Muttalip Keser estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olmakla beraber 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1992-1997 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde plastik cerrahi eğitimini almıştır. 1998 yılında ise estetik cerrahi merkezini kurmuştur. Her türlü estetik cerrahi operasyonlarının yanı sıra FUE yöntemi sayesinde danışanların harika ve doğal saçlarının olmasını sağlıyor.

Saç ekiminde devrim niteliğinde bir gelişme olan FUE yöntemini Türkiye'de ilk uygulayan Dr.Muttalip Keser olmakla beraber Keser, bilimsel çalışmalarına 2002 yılının sonlarında başlamış ve deneyimlerini bilimsel temellere dayandırmıştır. Türkiye ve ABD'deki üniversitelerin bağlı bölümlerinde 20 aylık araştırma çalışmaları sonucunda Foliküler Ünite Ekstraktörünü tasarlamış ve üretimini yapmıştır. Bu özel iğneler ile anatomik bütünlük bozulmadan foliküler ünitelerin çıkarılması mümkün olmaktadır.

4) Doku Tıp Merkezi

Doku Tıp Merkezi, 2017 yılında kurulmuş olmasına rağmen, onlarca yıllık geniş deneyime sahip bir sağlık kurumu olarak öne çıkıyor. Kurucusu Dr. Serkan Aygın, 1996 yılından bu yana edindiği kapsamlı deneyimle Doku Tıp Merkezi'nin temellerini atmıştır.

1968 doğumlu olan Dr. Serkan Aygın, temel tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede dermatoloji alanında seçtiği uzmanlığı sürdürmüş ve ardından farmakoloji alanında ikinci bir uzmanlık eğitimi almıştır.

Doku Tıp Merkezi'nin kuruluş felsefesi: Türkiye'nin sağlık alanında edindiği engin deneyim ve bilgi birikimiyle desteklenen yüksek kalitede tıbbi bakımı, küresel bir ortamda hastalarına sunmaktır.

5) Este World Saç Ekim Merkezi

Plastik cerrahi merkezleri zinciri Esteworld (Estevorld), Türkiye'deki en büyük özel plastik cerrahi klinikleri zinciridir.

Tıbbi klinikler grubunun İstanbul, Bahçelievler (Bahçelievler)'de 3 şubesi ve Altunizade'de (Altunizade) 2 kliniği bulunmaktadır. Zincir, 15 yıldır plastik cerrahide ve bu alandaki en yüksek kalite işareti olan ISO 9001-2008 sertifikasına sahip estetik tıpta öncü olmuştur.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

En iyi saç ekim merkezini seçmek için yapılması gerekenleri kısaca şu şekilde bir araya getirmek mümkün:

- Doktorun deneyimi hakkında bilgi edinin.

Saç ekimi kliniği seçiminde en önemli husus, ameliyatı yapan kişinin bilgileridir. Saç ekimi bir estetik cerrahi şeklidir ve sadece plastik ve estetik cerrahlar işlem yapma hakkına sahiptir. Yeterlilik ve eğitim olmadan hiçbir teknisyen veya hekim bu ameliyatı yapamaz.

Saç ekimi; kişinin yüz yapısına, dokusuna, yaşına ve cinsiyetine göre greftleri doğru yere yerleştirmek için sanatsal beceriler gerektirir. Ayrıca, deneyim sadece bir sayıdan ibaret olmamakla beraber aynı zamanda FUE ve diğer restorasyon tekniklerindeki en son gelişmelerin güncellenmesidir. İyi eğitimli bir doktor, ameliyat sürecindeki komplikasyonların nasıl yönetileceğini bilir.

- Klinikteki personeller hakkında bilgi edinin.

Saç ekimi bir ekip işidir ve klinik personelinin ulaşılabilirliği, en iyi saç ekimi kliniğini seçerken büyük rol oynar. Tek bir limon damlası bütün sütü bozabilir. Bu nedenle ameliyatta görev alan personelin beceri ve davranışlarını yeterince araştırmalı, sonuçları kontrol etmeli ve ameliyat sonrası takibini yapmalısınız.

- Kullanılan altyapı ve teknolojiyi bilin.

Saç ekimi işleminde altyapının pek bir değeri olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Cerrahi / cerrahi olmayan tedavilerde en son teknik ve ekipmanların kullanılması, işlemlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında büyük fark yaratmaktadır.

En İyi Saç Ekimi Sonucu Nasıl Elde Edilir?

İşlemden sonra, tipik olarak 3. ve 4. günlerde olmak üzere, başınızın biraz şişmesi normaldir. Şişmeyi önlemek için, ilk 7 gün başınızı yüksekte tutmanızı öneririz. Bu sadece bir önlemdir, Çünkü hiçbir zaman şişlik yaşamayabilirsiniz. Kaşların hemen üstüne de buz uygulayabilirsiniz, ancak ekim yapılan bölgenin kendisine uygulama yapmamalısınız. Saç deriniz kaşınıyorsa, ilk birkaç gün ilgili alanı kaşımaktan kaçının. Biraz saç kremi sürmek kaşıntıya karşı yardımcı olabilir. Saç derinizi 2 hafta boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamaya çalışın.

Saç ekiminden hemen önce saçınızı boyamak iyi bir fikir olsa da, sonrasında 4 hafta boyunca saçınızı boyamaktan kaçınmalısınız. Sert kimyasallar, kök saldıkları için hala kırılgan saç grefti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Süreç boyunca - 4 hafta - sigarayı da bırakmalısınız. Sigara alışkanlığınızı tamamen bırakmanızı öneririz ancak eğer bırakamıyorsanız çok erken sigara içerek kan akışınızı ve saçınıızn uzamasını olumsuz etkilemediğinizden emin olun.

Saç ekimi ameliyatınızdan sonra eve gittiğinizde, muhtemelen size bir talimat listesi verilecektir. Bunu dikkatlice okuduğunuzdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla en kısa sürede iletişime geçin.

En İyi Saç Ekim Yöntemi Nedir?

Sizin için en iyi saç ekimi yöntemi, hedeflerinize ve saç derinizin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Saç ekimi ameliyatı, donör bölgede noktasal kellik, yaygın incelme veya yetersiz saç için uygun değildir. 25 yaş altı kişiler, saç ekimi operasyonuna başvurmamalıdır. Çünkü donör saçların stabil kalıp kalmayacağı ve ekilen saçların gelecekte ne kadar döküleceğini tahmin etmek zordur. Saç çizgisi rekonstrüksiyon cerrahisi de riskli ve pahalı olabilir.

1) Safir FUE Saç Ekimi

Safir FUE saç ekimi ile normal çelik slitler yerine uçları gerçek safir bıçaklardan yapılmış kalemler kullanılarak diğer FUE tekniklerine göre çok daha küçük slitler elde edilir. Bu da iyileşme süresinin kısalmasına neden olur. Safir FUE saç ekimi yöntemi, iyi yapıldığında son derece doğal bir görünüm kazandırabilir ve bu nedenle oldukça popüler bir uygulamadır.

2) DHI Saç Ekimi

DHI yöntemi en yeni saç ekimi tekniğidir ve FUE yöntemine çok benzer. Ancak greftler Choi implanter kalemi yardımıyla tek tek alınır ve ardından direkt olarak istenilen bölgeye nakledilir. DHI saç ekimi yöntemi, daha yüksek yoğunluk elde etmek içintercih edilir. Diğer bir avantajı da alıcı bölgenin traş edilmesini gerektirmemesidir.

Dünyanın En İyi Saç Ekim Merkezleri Türkiye'de Mi?

Türkiye, özellikle de İstanbul, en iyi saç ekim merkezlerinin merkezi olmakla beraber birçok hizmeti de (konaklama, transfer vb.) sunmaktadır. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan saç ekimi için Türkiye'yi tercih etmekte. Bunda şüphesiz türkiyenin çok iyi bir saç ekim merkezi olmasının katkısı büyük. En iyi saç ekim hizmeti ve saç ekim fiyatları için sizler de araştırma yapabilir ve harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.

