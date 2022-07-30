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'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur sıcakları yurdu etkisi altına aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Temmuz 2022 21:01
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'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları", "Afrika sıcakları" olarak da anılan eyyam-ı bahur, yurdun batı kısımlarında etkisini gösterirken Ege Bölgesi'nde de vatandaşlar hafta sonunu kapalı ve serin alanlarda geçirmeyi tercih ediyor.

İzmir'in canlılığıyla ünlü Kordon Boyu da sıcak hava ve hafta sonu olması nedeniyle her zamanki hareketliliğini durgunluğa bıraktı.

Hava sıcaklığının 36 dereceye bulduğu kentte, özellikle sahil şeridinde balıkçılar, seyyar satıcılar ve turistlerin yoğunluğu gözlemlendi.

Yabancı turistler, yoğunluğun olmadığı sahilin keyfini çıkardı.

Aydın'ın mavi ve yeşili buluşturan koylarıyla ünlü Didim ilçesi ise sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Altınkum, Yeşilkent, Cennet, Manastır, Akbük plajları hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

İzmir'in Çeşme, Aydın'ın Kuşadası ilçelerindeki plajlarda da yoğunluk gözlendi.

Erzurum

Kışın uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, 1890 rakımdaki kentte yaşayanları da etkiledi.

Serinlemek için yeşil alan ve ağaç gölgelerini tercih edenler mesire alanlarında aileleriyle piknik yaptı.

Vatandaşlardan 74 yaşındaki Hacı Ali Çomaklı, AA muhabirine, kentte uzun zamandır bu şekilde bir sıcak hava ile karşılaşmadığını söyledi.

Sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerine geldiğini belirten Çomaklı, "Eski zamanlarda belki böyle sıcak olmuş olabilir ama bu sene soğuk yok denecek kadar oldu. 35 dereceyi gördük. Sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerine gelerek vakit geçiriyoruz. Bizim memleketimizin 3-4 ay çetin kışı var ama gerisi serin geçer. Biz soğuğa ve serine alıştığımız için sıcak pek bize yaramıyor." dedi.

Nizamettin Alper de sıcak hava nedeniyle günlerini gölge olan yerlerde geçirmeye çalıştığını anlatarak, "Erzurum bu yıl çok sıcak olduğu için serin yerlere kaçıyoruz. Ben daha önce böyle bir sıcak görmedim bu yıl aşırı sıcak oldu. Diğer şehirlerimizde de sıcak var ama burası da oraları aratmıyor." diye konuştu.

Fahrettin Aydın ise yağmurların az yağması nedeniyle havaların sıcak olduğunu söyleyerek, "Erzurum'da görülmemiş sıcaklardan bir gün yaşıyoruz. Dün bugüne göre daha sıcaktı. Erzurum soğuğu ile bilinir ama bu sene kavurucu sıcaklar geçiyor." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde, çocuklar ise süs havuzlarında zaman geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışan kent sakinleri, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih etti.

Bazı çocuklar ise merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Kentin tarihi mekanları, meydanları ve caddeleri sıcak hava nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Diyarbakır'da 2-4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bolu

Hafta sonu sıcak havadan bunalanlar serinlemek için "Bolu'nun Pamukkalesi" olarak bilinen orman içindeki Akkayalar Travertenleri'nde vakit geçirdi.

Kentte sıcak havadan bunalanlar Pamukkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük blok traverteni olma özelliği taşıyan, şifalı suyunun yanı sıra orman içinde olması dolayısıyla eşsiz manzaralar sunan Akkayalar'a gitmeyi tercih etti.

Ziyaretçiler mineralli suların bulunduğu şifa kaynağı 2 havuzda serinlemeye çalışırken, travertenleri gezen bazı aileler de orman içinde piknik yaptı.

İşletmeci Salih Çetin, gazetecilere, yılın en sıcak günlerinin yaşandığını ancak Bolu'da yaz mevsiminin çok kısa geçtiğini aktararak, "Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği günler 60 günü aşmıyor. Şu anda sıcak günler yaşamamızdan dolayı talep var. İnsanlar serinlemeye geliyorlar. Yaz aylarında yoğun ilgi var. Burada konaklama olmadığı için insanlar günübirlik geliyorlar. Geniş mesire alanımız var. Travertenleri geziyorlar, havuzlarda serinliyorlar." diye konuştu.

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