KYK yurtlarında otel konforunda tatil

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Seyahatsever" projesi sayesinde 18-25 yaş arası gençler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını kolayca gezme fırsatı buluyor. 15 Temmuz'da başlayan uygulama ile gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 3 gün boyunca ücretsiz konaklayabilyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük ilgi gören uygulama hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Daha ilk haftada 20 bine yakın rezervasyon ve konaklama ile gençlerimizi ağırladık" dedi.



TELEFONLAR SUSMADI



Dünyada eşi benzeri olmayan bakanlık yurtlarının her anlamda gençliğe hizmet etmeye devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Hem çok konforlu hem de çok fonksiyonlu olan yurtlarımız okul dönemlerinde aile sıcaklığında bir yuva, pandemide karantina merkezi, doğal afetlerde sığınma merkezi oldu. Yurtlarımız genç odaklı ve gençlerle birlikte katılımcı bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında başlattığımız 'Seyahatsever' projemizle, seyahat etmek isteyen gençlerimiz için otel konforunda bir konaklama adresi oldu. İlk bir haftada kurumsal iletişim merkezimize gelen çağrılar arasında en çok bu konu ile ilgili soru aldık. Tabii bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü onların mutluluğu yüzlerine yansıdıkça, gençlerimiz heyecan duydukça, mutlu oldukça bizler de mutlu oluyor, heyecan duyuyoruz."



YOĞUN İLGİ



Seyahat etmeyi seven gençlerin 3 günlük tatil planını yapmadan önce, GSB yurtlarına da göz atmalarını ve bu imkandan da faydalanmasını istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Henüz ilk haftada 20 bine yakın rezervasyon ve konaklama ile gençlerimizi ağırladık. 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek bu uygulamamızdan 18-25 yaş arası tüm gençlerimizin istifade etmesini arzuluyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz Anadolu'muzun zenginliklerine yabancı kalmasın, güzel ülkemizi gezsin, yeni yerler keşfetsin, insanlar tanısın ve unutulmaz deneyimler yaşasın" değerlendirmesini yaptı. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde dolaşabilmesi için "GNS Müzekart"ı da uygulamaya koyduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Gençler rotasını belirleyip yola çıkacak, 81 ildeki GSB yurtlarında misafir olarak konaklayabilecek ve 300'den fazla müze ve ören yerini de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tam da gençlerin bizden beklediği gibi" ifadesini kullandı.

BURCU ŞEN

