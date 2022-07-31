YSK'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili soruya yanıt

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2022'de 'adaylığını' açıklamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bir dilekçe vererek, "Erdoğan hukuken aday olabilir mi?" diye sordu. YSK, yanıtında şu görüşlere yer verdi: "İlgili kanunda, YSK'nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi."

LDP İKİNCİ DİLEKÇEYİ DE VERDİ

LDP ise cevabın tartışmaları bitirmediğine dikkat çekerek YSK'ya ikinci bir dilekçe gönderdi ve "Temennimiz, demokrasiye ve tarihe karşı taşıdığınız sorumlulukla yapacağınız belirsizliği giderecek gerçek bir açıklama ile ülkemiz kamuoyunu tereddütte yer bırakmayacak şekilde bilgilendirmenizdir" diye talepte bulundu.

Kulaksız, YSK'nın konuya açıklık getirmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne de dilekçe verdi. Dilekçede, "T.C Anayasa'nın açık hükümlerine göre, mevcut cumhurbaşkanının üçüncü defa aday olup olmayacağının, aday olması mümkünse bunun koşullarının neler olduğunun tarafımızla paylaşılmasını arz ve talep ederiz" denildi.