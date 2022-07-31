KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 10:25
2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız