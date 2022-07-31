KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 14:57
2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız