Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açılan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın devlet memurluğundan çıkarılması talebini oy birliğiyle reddetti.
İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı
fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2
parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne
hibe edildi.
Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında
öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'na
verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye
Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de
Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim
alınmamışlardır" dedi.
Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise Dörtyol Kaymakamlığı'nın
talimatları doğrultusunda idari soruşturma başlattı.
'KAYBOLDU' İHBARI
Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı
konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan
sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C.'nin, iddiaya göre,
belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek
için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler
sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim
alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda
gömüldü.
99 at ise Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan
U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü.
Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra
A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaçtığı ihbarında
bulundu. Bölgeye gelen ekipler ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan
sonra tutanak tuttu.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNE MEMURLUKTAN ÇIKARMA İSTEMİ
Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhuriyet
Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray
Yıldız hakkında, görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı.
Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi.
Soruşturma kapsamında; kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı
bir şekilde yaparak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi
unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.
Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı
ve utanç verici hareketlerde bulunmak' gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile
cezalandırılması istendi.
'ATLARLA İLGİLİ TALEBİM OLMADI'
Yıldıray Yıldız, 8 iş günü içerisinde istenen savunmasını tamamlayarak, Dörtyol
Belediyesi'ne teslim etti. Atlarla ilgili herhangi bir talebi ve dahli olmadığını,
herhangi bir teslim almasının da söz konusu olmadığını savunmasında anlatan
Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hususta herhangi bir imzam da yoktur. Dolayısıyla İBB'den gelen atlarla
ilgili şahsımın herhangi bir görevi ihmal ettiği hususu söz konusu olamaz. İlgili
talep yazısını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli ve müdürü hazırlayarak
imza etmiş en son Belediye Başkanı Fadıl Keskin imzalayarak İBB'ye gönderilerek
atlar talep edilmiştir. Normal koşullarda böyle bir talep yazısını Veteriner
İşleri Müdürlüğü yazması veya talep değerlendirmesi yapması gerekirdi. Dolasıyla
böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzce yapılmamıştır."
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Yıldıray Yıldız'ın Dörtyol Belediyesi'nce
yapılan başvurusu üzerine, 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede
yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçunu işlediği iddiasıyla
devlet memurluğundan çıkarılması talebini değerlendirdi. Kurul, oy birliğiyle
Yıldız'ın memuriyetten çıkarılması talebini reddetti.