Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 10:55
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız