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KPSS'yi saniyelerle kaçırdı! Kapıdan alınmayınca gerginlik yaşandı

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen kadın aday, yetkililerce içeri alınmadı. Eskişehir'de KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak sınava alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Temmuz 2022 12:59
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar meydana geldi. AÜ Eğitim Fakültesi'nde de adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala adaylar, koşarak sınav binasına giriş yaptı.

RİCA ETTİ, KABUL EDİLMEYİNCE KIZDI

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra bir aday, sınav binasına koşarak geldi. Fakat sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Üzgün olduğu görülen kadın aday bina önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi adayın içeri alınmasını rica etti. Yetkililerden olumsuz yanıt alan kişi, daha sonra duruma tepki gösterdi.

Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda dua okuyarak, yakınlarını bekledi.

3 DAKİKAYLA KAÇIRDI

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 500 bin adayın katılım göstermesi beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı bugün 10.15'te başladı. Kurallar gereği 10.00'da sınav salonlarının bulunduğu binaların kapıları kapatıldı. Mazeret kabul edilmeksizin 10.00'dan sonra sınav salonlarının bulunduğu binalara gelen adaylar içeriye alınmadı.

Kapıların kapanmasına dakikalar kala adaylar, sınava yetişmek için maratonu aratmayan koşu performansı sergiledi.

GEÇ KALAN ADAY TÜM ÇABASINA RAĞMEN İÇERİ ALINMADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nde sınava girecek olan bir aday ise geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı. 10.03'te fakülte kapısına gelen genç kadın, görevlilere dakikalarca dil döktü. Fakülte kapısını zorla açmaya çalışan, cama vurarak içeridekilere seslenen aday, tüm çabalarına rağmen sınav salonuna alınmadı. Genç aday, "Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım. Belgemi alıp geldim" diyerek dakikalarca içeri girmek için çaba gösterdi. Salona alınmayan aday, sınava giriş belgesini buruşturarak kapıdan geri döndü.

1 dakikayla geç kalarak sınav salonuna giremeyen başka bir erkek aday ise koşarak geldiği sınav binasının önünden çaresizlik içinde geri döndü.

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