Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Kabine yarın toplanıyor! Masada 5 konu başlığı var
Kabine yarın toplanıyor! Masada 5 konu başlığı var
Bakan Kirişci'den Venezuela'da toprak kiralama açıklaması
Bakan Kirişci'den Venezuela'da toprak kiralama açıklaması
Akıllara durgunluk veren kurnazlık! Hacizli araçlarını böyle geri alıyorlar
Akıllara durgunluk veren kurnazlık! Hacizli araçlarını böyle geri alıyorlar
Togg CEO'su açıkladı: TOGG ne zaman yollarda olacak?
Togg CEO'su açıkladı: TOGG ne zaman yollarda olacak?
Tebliğdeki düzenleme otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü
Tebliğdeki düzenleme otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü
Başkent'in üç ilçesinde su kesintisi
Başkent'in üç ilçesinde su kesintisi
KDK'den tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı
KDK'den tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor
Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi
Atların kaybolduğunu ortaya çıkaran müdüre ihraç talebi reddedildi
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Fahiş kira ve ev fiyatları için iki formül masada
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'sosyal konut' projesi
Adaylar dikkat! Bu üniversiteler CEO fabrikası
Adaylar dikkat! Bu üniversiteler CEO fabrikası
AK Parti'den EYT ve enflasyon açıklaması
AK Parti'den EYT ve enflasyon açıklaması
Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı
Konut durgunluğa geçti: İhtiyaç bitmedi ama ilanlara talep azaldı
Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için takvim işliyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için takvim işliyor
Togg'un deneme üretimine başlandı
Togg'un deneme üretimine başlandı
Uyuşturucu ticareti yapan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan polis memuru tutuklandı
Artuklu ilçesinin yeni belediye başkanı belli oldu
Artuklu ilçesinin yeni belediye başkanı belli oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira oldu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselerin LGS başarısına vurgu
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
KDK: Filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödensin
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Otoda piyasa böyle bozuluyor: Araç topla fiyatları yükselt
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile 'Pençe' serisi operasyonları başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 14:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve astsubaylar arasından seçiliyor.

Yetenekli askerlerden oluşan birlik, kıyı ve denizlerde tespit edilen şüpheli cisimlerin ve patlayıcı maddelerin zararsız hale getirilmesi, düşmana terk edilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kıyı tesislerinin tuzaklanması, el yapımı patlayıcı düzeneklerle biyolojik ve kimyasal mühimmatların zararsız hale getirilmesi, amfibi sahada SAS harekatı, yüzer kıyı birliklerde örtülü taarruz, baskın ve sabotaja karşı koyma harekatı, çok sığ sularda bulunan mayın karşı tedbirleri harekatı, müttefik ülkelere SAS komando eğitimi, savaş dışı harekat kapsamındaki çok uluslu unsurları desteklemek maksatlı SAS görevlerini icra ediyor.

SAS Komutanlığı kurulduğundan bugüne başlıca "Kıbrıs Barış Harekatı", "Avrasya Feribotu", "Kardak Krizi", toplumsal olaylara müdahale, teröristle mücadele harekatları, Hendek Operasyonları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelen deniz mayınlarına müdahale gibi önemli görevleri yerine getirdi.

İnsani yardım faaliyetleri kapsamında, Bosna Hersek, Arnavutluk, Somali, Lübnan, Filistin, Makedonya, Afganistan, Libya, Azerbaycan'da görev yapan komandolar, sınır güvenliği kapsamında ise Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile "Pençe" serisi operasyonlarına katıldı ve katılmaya devam ediyor.

- Görev, en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanarak icra ediliyor

SAS Komutanlığı kurulduğu günden itibaren icra ettiği görevlerin yanı sıra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muharebe alanında görev alıyor.

SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

SAS komandoları yer aldıkları görevlerde milli silah, drone ve bomba robotu kullanıyor.

SAS timleri, SAS Özel İhtisas Kursu'nda, ağır arazi ve intikal eğitimlerine tabi tutuluyor. SAS'lar, bu eğitimlerde kazandıkları vasıfların her aşamasını görev bölgelerinde kullanıyor.

Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan hemen sonra kilometrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık uyandırıyor.

Su altında değişebilen koşullara zorlanmadan hızlıca ayak uydurabilen, fiziksel olarak yeterli vücuda, hıza ve düşünebilme yetisine sahip SAS timleri, ölümle burun buruna kalınan olaylara soğukkanlı müdahaleleriyle de biliniyor.

Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzman olan SAS timleri, aynı zamanda hayati risk taşıyan bölge ve harekatlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.

Görev ayrımı bilmeyen SAS komandosu için her görev, en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanarak yerine getiriliyor.

- AA ekibi, SAS komandolarının eğitimlerini görüntüledi

KAPAT [X]

AA ekibi, SAS Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki eğitimlerine tanıklık etti.

Ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları, eğitimdeki düşman saldırılarını kısa sürede püskürtüp terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

Güzergahta, ağaç ve yeşillikler arasına gizlenen bomba düzeneğini tespit eden ve koordinatlarını insansız hava aracı ile belirleyen tim, arazi şartlarına uygun bomba imha robotu ile düzeneği etkisiz hale getirdi. Komandolar, arazideki başka bir düzeneği de keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek patlattı.

SAS komandoları eğitim faaliyetleri kapsamında ayrıca helikopterden denize atlayarak, su yüzeyindeki mayınları başarıyla imha etti, "sonadive" cihazıyla su altında mayın araması yaptı.

Komandolar, nefes kesen eğitimlerini kendilerine has savunma ve taarruz yöntemleriyle başarıyla tamamladı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Anahtarını evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
Anahtarını evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor
'Nakit yok' bahanesini duyan davulcu kredi kartıyla bahşiş topladı
'Nakit yok' bahanesini duyan davulcu kredi kartıyla bahşiş topladı
Turizm bölgesi sahillerinde 'eyyam-ı bahur' sıcakları yoğunluğu
Turizm bölgesi sahillerinde 'eyyam-ı bahur' sıcakları yoğunluğu
Ali Erbaş, Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı
Ali Erbaş, Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

Bu Habere Tepkiniz

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.
Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı (olay tarihinde genel müdürlük) il müdürlerine vekalet edenlere il müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekalet ücreti ödenmesini kamu zararı sayan Daire kararını onadı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı

Ah Nerede 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ah Nerede dizisinin yeni bölümü 5 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Türkiye 67'incisi Milyoner'e damga vurdu!

Türkiye 67'incisi Milyoner'e damga vurdu!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ceylan Berk Tola damga vurdu.