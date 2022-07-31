Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinden Fenerbahçe açıklaması

Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da dehşet verici bir savaşın olduğuna dikkati çekerek, "Rusya düşman, Putin katildir. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz." görüşlerine yer verdi.

Kadıköy'de oynanan maç sırasında Fenerbahçeli bazı taraftarların kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmasının ardından UEFA, olay hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç ise karşı tarafın maç sırasında kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu belirterek özür dilemeyeceklerini söylemişti.