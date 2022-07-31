Akıllara durgunluk veren kurnazlık! Hacizli araçlarını böyle geri alıyorlar

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sahibi daha sonra şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Burada park edilen araç, düzenlenen ihalede yine sahibi ya da araya soktuğu kişiler tarafından değerinin altında tekrar geri alınıyor.

Araç haczine gittiler, sadece motorunu buldular

Gelen araçlar arasında polis ve yediemin otoparkı sahiplerini şaşırtan en ilginç olay ise haciz yakalamalı araç bağlamaya gidildiğinde karşılaşılan araç motoru oldu. Çekiciyle gidilen bölgede araç bekleyen polis ve yediemin görevlileri, sadece araç motorunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çekiciye yüklenen araç yediemin otoparkına alınıp muhafaza altına alındı.

"Parçalanmış, içi boş kasalı geliyordu ama ilk defa motor geldi"

Söz konusu araç motorunu görünce çok şaşırdıklarını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bu durumun yediemin otoparkları için büyük bir sıkıntı olduğuna işaret etti. Topçu, "Bütün aksamları kayıp. Bunlar yedieminler için sıkıntı. Bunun muhafaza edilmesi, sürekli bir yerden bir yere taşınması, satışının yapılmaması bizim için sıkıntı. Önceden bize parçalanmış araç geliyordu, kasası geliyordu ama ilk defa bir motoru geldi. Diğer kısımlarını parçalayıp satıyorlar. Aracın üzerinde fazla bir borcu var ve o borcu ödeyemeyeceğinden neyi kurtarırsam kardır hesabı yapıyor. Yarın icra dairesi buna karşı nasıl bir ödeme yapacak onu da bilmiyoruz. Sahibi de, aracın plakası da belli değil" diye konuştu.

"Kendilerini polise ihbar ediyorlar"

Bazı vatandaşların hacizli araçlarını en düşük zararla tekrar geri alabilmek için tüm iç aksanlarını söküp polise şüpheli araç ihbarında bulunduğunu söyleyen Topçu, "Vatandaş aracını kendisi söküyor ve aksanlarını bir yerde muhafaza ediyor. Aracı parçaladıktan sonra bir yere park ediyorlar ve kendilerini ihbar ediyorlar. Uzun süre terk edilmiş araç olduğunu söylüyorlar. Polis gittiği zaman aracın şasesinden yakalama olduğunu belirleyip yediemin depolarına teslim ediyor. Ardından tekrar ihaleye girip ucuza alarak muhafaza ettiği aksanları takarak aracını kullanıyor" dedi.

"6 yıldır işlem yapılmayan araç var"

Topçu, İcra İflas Kanunu'nda düzenlemeler yapılması gerektiğini, yönetmeliklerde aksaklıklar olduğunu belirterek, "Burada 2017 yılında otoparka bağlanan araç var ve o yıldan bu güne kadar hiçbir işlem yapılmamış. Alacaklı olan, aracın bağlanmasını isteyen kişi, aracın satılıp parasına kavuşmasını istememiş. 6 yıldır burada bu araç hiçbir işlem yapılmadan bekliyor. 50-55 tane üzerinde haciz dosyası var. Araç sahibinin bunu çıkarması mümkün değil. Bence satılıp hem borçlunun borcundan düşülmesi lazım, hem de alacaklı kişinin alacağına kavuşması lazım. Yönetmeliğe uyulup 2017 yılında satılması gerekiyordu. O zamanki değeri ile şu anki değeri arasında korkunç bir fark var. Bu icra iflas kanundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

