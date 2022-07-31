İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 15:26
Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız