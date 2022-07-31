Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, bu programın ardından ilçede kuvvetli sağanak nedeniyle selden etkilenen bölgeye gitti.

Haramidere'nin taşması sonucu ev ve iş yerlerinin su baskınına uğradığı Pınar ve Yeşilkent mahallelerini gezen Soylu, sel mağdurlarının yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Selden zarar gören ev ve iş yerleri ile İrşad Camisi'nde de incelemelerde bulunan Soylu, su baskınına uğrayan İstanbul Siirt İli Pervari İlçesi ve Köyleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gitti.

- Taşan Haramidere'nin çevresinde inceleme yaptı

Selden etkilenen vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Soylu, taşan Haramidere'nin çevresinde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bazı yetkililer de eşlik etti.