Rize'de yerleşim yerine inen ayı görüntülendi
Rize'de yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 17:59
Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'ne gece geç saatlerde inen ayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde bir süre dolaştı.
Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, bir süre çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız