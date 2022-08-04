Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderdiği 26.07.2022 tarih ve 54125710 sayılı görüş yazısında;

"Bu çerçevede;

1- Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının,

2- Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izin olarak ilan edilmesine karşın ders yılı içerisinde bulunmayan 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde ders görevlerini yapmış sayılmalarının, mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, varsa söz konusu idari izin günlerinde görevlerinin başında bulunmaları tebliğ edilen ve bu günlerde yönetim görevlerini fiilen yerine getiren yöneticilerin, fiilen yerine getirdikleri yönetim görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği de kuşkusuzdur." görüşlerine yer verilerek idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücretinin ödenemeyeceği yetkililere bildirildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR