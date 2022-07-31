Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu
Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı alzaymır hastası kadının cesedine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 20:14
Kızı Eda Atay tarafından 25 Temmuz'da tedaviye götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bahçesinde kaybolan Rahime Atay'ı (54) arama çalışmaları devam etti.
Polis ve AFAD ekipleri, üniversite yerleşkesinin çevresindeki ormanlık alanda yaptığı incelemede Atay'ın cesedini buldu.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız