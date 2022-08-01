1 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükkarıştıran beldesi, Pınarhisar ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret edecek.
(Kırklareli/11.30-15.30)
2- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı açılışına katılacak, Samsun Teknopark'ı ziyareti sonrasında ildeki sanayi firmalarında incelemelerde bulunacak.
(Samsun/09.00-15.00)
2- TÜİK, 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.
(İzmir/20.30)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız