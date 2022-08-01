Bu havalara dikkat: Yaz sıcağı depresyona sokabilir

Sıcak hava dalgasının tüm yurtta hissedildiği son günlerde, yaz aylarına özgü çeşitli ruhsal sorunlar ve hastalıklar görülebiliyor. Yaz depresyonu bunların başında geliyor. Yaz depresyonunun mevsimsel bir duygu-durum bozukluğu olduğunu kaydeden Klinik Psikolog Yelda Ustaoğlu, "Hastalığa tanı konabilmesi için her yıl benzer dönemlerde tekrar etmesi gerekir. Genellikle bahar sonu yaz başlangıcı dönemlerinde başlar. Nedenleri arasında genetik faktörler, çevresel etmenler veya geçmişte yaşanmış travmatik bir olayın zamanına tekabül etme gibi durumlar söz konusu olabilir" diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENME VE BOL SU ŞART