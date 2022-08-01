Erdoğan: Kira öder gibi ev sahibi yapacağız
Erdoğan: Kira öder gibi ev sahibi yapacağız
TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa bağış ya da ödeme yapılması mümkün değil
TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa bağış ya da ödeme yapılması mümkün değil
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
MSB açıkladı: Tahıl yüklü gemi yoluna devam ediyor
MSB açıkladı: Tahıl yüklü gemi yoluna devam ediyor
Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor
Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor
Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor
Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor
Araç sahiplerine kritik uyarı! MTV'de bugün son gün
Araç sahiplerine kritik uyarı! MTV'de bugün son gün
Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi
Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi
15 üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı
15 üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 81
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 81
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
'Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman'
'Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman'
YÖK Başkanı Özvar'dan, üniversite tercihi yapacaklara tavsiye
YÖK Başkanı Özvar'dan, üniversite tercihi yapacaklara tavsiye
ÖSYM'den 2022-YKS kayıt adresleri ve tarihlerine dair açıklama
ÖSYM'den 2022-YKS kayıt adresleri ve tarihlerine dair açıklama
Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi
Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi
Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi
45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor
45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor
Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor
Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız
İbrahim Kalın: Tahıl sevkiyatı anlaşması barış görüşmelerine zemin hazırlayabilir
İbrahim Kalın: Tahıl sevkiyatı anlaşması barış görüşmelerine zemin hazırlayabilir
Kabine yarın toplanıyor! Masada 5 konu başlığı var
Kabine yarın toplanıyor! Masada 5 konu başlığı var
Bakan Kirişci'den Venezuela'da toprak kiralama açıklaması
Bakan Kirişci'den Venezuela'da toprak kiralama açıklaması
Akıllara durgunluk veren kurnazlık! Hacizli araçlarını böyle geri alıyorlar
Akıllara durgunluk veren kurnazlık! Hacizli araçlarını böyle geri alıyorlar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Kira öder gibi ev sahibi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızı sevindirecek bir projeye çalışıyoruz. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Sıfır atık modeliyle yenilenebilir malzemelerden bir proje gerçekeleştireceğiz. Bu adım son dönemde ciddi şikayet edilen kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ağustos 2022 20:18
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tahıl gemisi yola çıktı"

Son olarak BM Genel Sekreteri Türkiye'ye teşekkür etti. Artık bugün adım atıldı. Gemiler yola çıktı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında bir heyet tarafından kontol edilecek. Diğer gemiler de şartlar çerçevesinde yolculuklarına devam edecek.

Rusya-Ukrayna tarafları bir gün barışa yönelirse bunu bizim gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tahıl koridoru çalışması önemli bir diplomatik başarıdır.

"Hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz"

Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.

Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terörle, darbeci zihniyetle ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

"Büyüme rakamlarında G20 ülkelerinde ilk sıradayız"

Bir ara 26,5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz.

Küresel krize rağmen bütçe dengemizde bozulma olmadı.

KAPAT [X]

Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, 850 milyon esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. KDV indirimleriyle sistemi sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu gelirleri 221 milyar lirayı bulacaktır.

"Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı"

Tüm bu adımları atarken enflasyonla mücadelede ilave tedbirleri de gerçekleştirdik. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken gelir ve damga vergilerini kaldırarak herkese kazanç sağladık.

Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı, bu durum ülkemizde de iyileşmenin başlayacağı anlamına geliyor.

Dar gelirliye sosyal konut projesi

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde bir başarı ortaya koyduk. 1,5 yıl önce de 100 bin konut projemize yoğun talep aldık. Pek çok ilimizde sanayi alanlarını dışarıya taşıyoruz.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızı sevindirecek bir projeye çalışıyoruz. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Sıfır atık modeliyle yenilenebilir malzemelerden bir proje gerçekeleştireceğiz. Bu adım son dönemde ciddi şikayet edilen kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır. İlk defa evlenen gençlerimiz de kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay projeyi detaylarıyla açıklayacağız. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzere.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Bakan Nebati, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Memleket Partisinden 'CHP'nin sağlık çalışanları' hakkında kanun teklifine destek
Memleket Partisinden 'CHP'nin sağlık çalışanları' hakkında kanun teklifine destek
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
1 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki süreleri kapsaması gerekmektedir.
99TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava

99TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava

https://www.kitapsec.com/
KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı (olay tarihinde genel müdürlük) il müdürlerine vekalet edenlere il müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekalet ücreti ödenmesini kamu zararı sayan Daire kararını onadı.
Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 7 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (01-07)

Haftanın fırsat ürünleri (01-07)

1 Ağustos 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.