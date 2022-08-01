Tahıl yüklü gemi yarın İstanbul'da olacak...MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.