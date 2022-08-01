10 lira madeni para 500 lira kağıt para olarak basılacak!

Enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nın değeri erirken iktidarın madeni ve kağıt parada yeni çalışma başlattığı öne sürüldü. İddialara göre 10 TL madeni para olacak, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak.

Türk Lirası'nın değeri enflasyonla erirken, kağıt ve madeni paraları basma maliyeti de hammadde nedeniyle uçuyor. Hükümetin madeni ve kağıt parada yeni çalışma başlattığı öne sürüldü. İddialara göre 10 TL madeni para olacak, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası'nı harekete geçirdiğini belirtti. Merkez Bankası ve Darphane'nin hem madeni hem de kağıt paralara ilişkin yeni hazırlıklar içinde olduğunu iddia eden CHP'li Yalım, şunları söyledi: "Tedavülde bulunan bozuk paraların artık hiçbir hükmü kalmadı. Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1.5-10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kağıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor" dedi.

Paraların kalıplarının bile hazır olduğunu öne süren Yalım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni para basımının, enflasyonun arttığına ilişkin verileri güçlendirmesinden, seçim arifesinde aleyhine kullanılmasından korkuyor" dedi.

Özel hurdacılar türedi

CHP'li Yalım, madeni paraların maliyetini de, içerdikleri madenlerin fiyatları üzerinden hesapladı. Buna göre, 5 kuruş için 1 lira 56 kuruş, 10 kuruş için 1 lira 70 kuruş, 25 kuruş için 2 lira 16 kuruş, 50 kuruş için 3 lira 66 kuruş ve 1 lira için 4 lira 42 kuruş ham metal harcaması yapılıyor. Son dönemde basılan demir paraların, darphaneden çıkar çıkmaz hurdacıların eline geçtiğini söyleyen Yalım, "Paralar eritiliyor ve hurdacılara satılıyor. Aslında bu bir suç" diye konuştu.

Kağıtlar da uçtu

Yalım, madeni paraların yanı sıra kağıt paraların maliyetini de hesapladı. Buna göre, 5 Türk Lirası'nın kağıdı 0.30 Sterlin, TL cinsinden değeri ise 6 lira 60 kuruş. 10 Türk Lirası'nın kağıdı 0.35 sterlin, TL cinsinden değeri 7 lira 70 kuruş. 100 Türk Lirası'nın kağıdı 0,52 sterlin, TL cinsinden 11 lira 44 kuruş. 200 Türk Lirası'nın kağıdı 0.57 sterlin, TL cinsinden ise 12 lira 54 kuruş.