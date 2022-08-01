Türkiye'den 83 üniversite en az bir alanda dünya ligine girmeyi başardı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan 2021-2022 dünya bilim alanı sıralamasında, Türkiye'den en az bir bilim alanı ile dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı geçen yıla göre 31'den 83'e yükseldi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı "2021-2022 yılı bilim alanı sıralaması" açıklandı.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna bugün duyurulacak listede, üniversiteler, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi.

Buna göre, URAP tarafından, dünyadaki en iyi üniversiteler 62 farklı bilim alanına göre listelendi. Bu yılki URAP dünya alan sıralaması için bilim alanı sayısı 62'den 78'e çıkarıldı.

URAP'ın alan sıralaması 78 alanın 28'inde Çin üniversitelerinin, 28'inde ABD üniversitelerinin birinci olduğunu gösterdi. Bu yıl ABD, geçen yıla göre daha başarılı oldu ve Çin ile aynı sayıda birincilik elde etmeyi başardı. İngiltere 9 alanda, Hollanda 7 alanda dünya birincisi oldu.

Üniversiteler incelendiğinde, 78 alanın 21'inde Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak bu yıl da dünya liderliğini sürdürdü. Harvard Üniversitesinin ardından Çin'den Tsinghua Üniversitesi 13 alanda dünyanın en iyisi oldu. İngiltere'den Oxford Üniversitesi 6 alanda dünya birincisi olmayı başardı.

- Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlar

Bir önceki alan sıralamasında Türk üniversiteleri, sıralama kapsamındaki 62 alanın 26'sında yer almıştı. Bu yıl alan sayısı 78'e çıkartıldı ve her alanda sıralanacak üniversite sayısı, en az yüzde 50 artırıldı. Açıklanan sıralamada ise Türk üniversiteleri, 78 alanın 46'sında yer almayı başardı.

Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar, tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik alanları oldu. Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl Türkiye'den 23 üniversite, bu yıl ise 78 üniversite girdi. Mühendislik alanına giren üniversite sayısı ise geçen yıl 23 iken bu yıl 36'ya çıktı. Kimya bilim alanında dünya sıralamasına bu yıl 32 üniversite girmeyi başarırken, teknoloji alanına 27 ve biyoloji alanına da 25 üniversite girdi.

Fizik, matematik ve malzeme bilimleri alanlarına ise 14 üniversite girdi. Bu yıl ilk kez sıralama listesine alınan cerrahi alanına ise 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı.

Türkiye'nin, alan sıralamasında geçen yıl 31 üniversitesi varken, 2021-2022 alan sıralamasında 83 üniversite en az bir sıralamada yer almayı başardı.

- Bilim alanları sayıları

URAP dünya alan sıralamasında, İTÜ 28 bilim alanında, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi 22'şer bilim alanında yer aldı. İstanbul Üniversitesi bu yıl 19 bilim alanında yer alırken, Yıldız Teknik ve Gazi üniversiteleri 15'er bilim alanında, Ege, Bilkent, Ankara ve Koç üniversiteleri 14'er, Boğaziçi ve Karadeniz Teknik üniversiteleri 10'ar, Erciyes ve Fırat üniversiteleri 9'ar, Marmara ve Dokuz Eylül üniversiteleri ise 8'er bilim alanında yer aldı.

ODTÜ 21 alanda ilk 3'te yer alırken, İTÜ 18 alanda ve İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ise 13'er alanda ilk 3'te yer aldı.

- Makale sayısındaki artış hızında düşme gözlemlendi

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Türkiye'de makale sayılarının artış hızında düşme gözlemlendiğini ifade etti.

Yayın sayılarının yavaş da olsa arttığı halde Türkiye'nin yayın başına düşen atıf sayısının bu yıl da dünya ortalamasının altında kaldığını bildiren Akbulut, "Daha önceki URAP raporlarında vurgulandığı gibi bu düşüşün nedeni son yıllarda etki değeri çok düşük veya sıfır olan dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı makale sayılarının artmaya devam etmesidir. Bu tür yayınların oranı, bazı üniversitelerimizde dünya ortalamasının çok üstündedir. Üniversite yöneticilerinin, atama ve yükseltmelerde sadece etki değeri yüksek dergilerdeki makaleleri değerlendirmeye alması bu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.