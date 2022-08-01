Bakan Soylu duyurdu Van'da 700 kilo esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 11:29
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van'ın Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" mesajını paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız