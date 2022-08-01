Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız

ORC Araştırma Şirketi, ilk kez oy kullanacak seçmenlere yönelik anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

ORC'nin araştırmasına , ilk kez oy kullanacaklarım büyük bölümü kararsız olduğu ortaya çıktı.

ORC'nin konuya ilişkin paylaşımı:

İlk kez oy kullanacak seçmenlere soruldu. "Bu pazar genel seçim olsa" .Kararsızım %27,0 .Chp %22,5 .İyi Parti %18,6 .Ak Parti %11,9 Araştırma 24-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 ilde, ilk kez oy kullanacak toplam 2185 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.