Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 11:40
Yeni Mahalle'deki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hacıfettahoğlu, yaklaşık 2 yıl önce pazar yerinde bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız