Türkiye'de üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,1

Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2021'de yüzde 71,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" haber bültenini yayımladı.

İdari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kurulan "Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (EİVT) çalışması esas alınarak 2011-2020'de Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında 63 olarak hesaplandı.

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı ise sağlık ve refah yüzde 82,7, eğitim yüzde 77,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77,8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 72,3 olarak kayıtlarda yer aldı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler sırasıyla işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96,6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95,5), zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95,4), görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94,4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94,3) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu eğitim ve öğretim alanı, yüzde 71,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu. Bunu, tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 66), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 65,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 65,2) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,3) takip etti.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler, paramedik (yüzde 97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97), polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87,9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86,7) olarak sıralandı.

- Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi daha kısa

Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezuniyetinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı sırasıyla sağlık ve refah (7,7 ay), eğitim (10,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,6 ay) ile hizmetler (12,4 ay) olarak kayıtlara geçti.

- ilk iş bulma süre ortalaması en kısa olan bölüm dil ve konuşma terapisi

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm ise dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8) ay oldu.

Ön lisans mezuniyet alanlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı ise hizmetler (12,5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,7 ay), sağlık ve refah (13,7 ay) ile eğitim (15 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm, uçak gövde bakım (1 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.

- Aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj

Lisans mezunlarının da aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği olarak belirlendi.

Ön lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm, polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.