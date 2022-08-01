İki ildeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nın en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak mevkisinin Potbaşı bölgesindeki ırmakta suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bursa'da balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki barajda görülen balık ölümleri araştırılıyor.
Cuma Barajı'nın kıyısında çok sayıda ölü balık görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ve balıklardan numune alındı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız