Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2'ye yükseldi
Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 16:21
Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2'ye yükseldiği öğrenildi.45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız