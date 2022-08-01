Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheliye adli kontrol
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 17:16
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 26 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, firari diğer kişi de daha sonra gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız