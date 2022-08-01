Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheliye adli kontrol

KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.