Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 18:22
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.Sonuçları öğrenmek için tıklayınız Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız