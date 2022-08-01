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Gastrit Nedir? Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

Gastrit



Hemen her yaşta görülebilen gastrit mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Helikobakter pylori denilen bakteri gastritin en önemli nedenleri arasında görülse de ağrı kesici, alkol kullanımı ve stres de önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen gastritin tedavisi geciktirilir ya da ihmal edilirse kanser dahil ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.



Bu belirtiler gastrit habercisi olabilir



Gastrit belirtileri her hastada farlı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.



Gastrit daha çok;



" Mide yanması

" Bulantı

" Sırt ağrısı

" Kusma

" Mide ekşimesi

" Dışkıda kan ya da koyu renk dışkı

" Şişkinlik

" Geğirme

" Eken doyma

" İştahsızlık

" Yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden olmaktadır.



Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını hisseden kişilerin doktora teşhisin gecikmemesi bakımından doktora başvurması önemlidir. Hastanın hikayesinin yanı sıra endoskopi ile yapılan görüntüleme teşhis için yeterli olabilmektedir.



Yaşam şeklinizi düzenleyerek gastritten korunabilirsiniz



Gastrit tedavisinde en önemli faktörlerin başında yaşam ve beslenme şeklinin düzenlenmesi gelmektedir. Gastrite neden olan Helicobacter pylori ise buna yönelik antibiyotik kullanımı tedavinin bir başka basamağını oluşturmaktadır. Tüketilen besinlerin iyi çiğnenmesi, hızlı beslenilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kızartma, yağlı ve baharatlı besinlerin beslenme düzeninden çıkarılması alınması gereken önlemler arasındadır. Helicobacter pylori bakterisinden korunmak için el hijyeni önemlidir. Ayrıca stres kontrolü de gastrit tedavisinde dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.



Bu besinlerden uzak durun



Gastrit tedavisinde ilaç kullanımı kadar beslenme şeklinin düzenlenmesi önemlidir. Özellikle mideyi tahriş edebilecek besinlerden uzak durulması gastrit tedavisinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir.



" Alkol

" Çay ve kahve

" Yağlı gıdalar

" Her türlü işlenmiş gıdalar

" Domates benzeri asidik besinler

" Yüksek yağ ve şeker içeren yiyecek ve içecekler

" Kızarmış besinler

" Meyve suları

" Salamura besinler

" Baharatlı besinler

" Çikolata

" Dondurulmuş gıdalar



Maden suyu ve yeşil çay ile şikayetlerinizi azaltabilirsiniz



Gastrit şikayetlerini azaltmak için evde uygulayabileceğiniz küçük önlemler de etkili olabilmektedir. Mideyi rahatlattığı bilinen maden suyunun ana öğünlerden sonra tüketilmesi gastrit şikayetlerini azaltabilmektedir. Aynı zamanda yeşil çayın bal ile birlikte tüketilmesi faydalı olabilmektedir. Ilık su içmek de mide hazmını kolaylaştırmaktadır.