Zincir marketler için karar sonbaharda
Zincir marketler için karar sonbaharda
Sayıştay Başsavcılığına atama yapıldı
Sayıştay Başsavcılığına atama yapıldı
Doğalgazda ağustos tarifesi: Konut ve sanayide zam yok
Doğalgazda ağustos tarifesi: Konut ve sanayide zam yok
Ankara'da cemevi saldırısında 2 gözaltı daha
Ankara'da cemevi saldırısında 2 gözaltı daha
TÜİK: Üniversite mezunlarının yüzde 71'i işe girdi
TÜİK: Üniversite mezunlarının yüzde 71'i işe girdi
Üretici ile market arasında uçurum: Fiyat farkı yüzde 766 oldu
Üretici ile market arasında uçurum: Fiyat farkı yüzde 766 oldu
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ'den ihraç edildi
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ'den ihraç edildi
Ücretsiz yurt kullanımında yaş aralığı yükseltildi
Ücretsiz yurt kullanımında yaş aralığı yükseltildi
Erdoğan duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Erdoğan duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa bağış ya da ödeme yapılması mümkün değil
TÜBİTAK: Herhangi bir vakfa bağış ya da ödeme yapılması mümkün değil
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
MSB açıkladı: Tahıl yüklü gemi yoluna devam ediyor
MSB açıkladı: Tahıl yüklü gemi yoluna devam ediyor
Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor
Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor
Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor
Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor
Araç sahiplerine kritik uyarı! MTV'de bugün son gün
Araç sahiplerine kritik uyarı! MTV'de bugün son gün
15 üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı
15 üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 81
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 81
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
'Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman'
'Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman'
YÖK Başkanı Özvar'dan, üniversite tercihi yapacaklara tavsiye
YÖK Başkanı Özvar'dan, üniversite tercihi yapacaklara tavsiye
ÖSYM'den 2022-YKS kayıt adresleri ve tarihlerine dair açıklama
ÖSYM'den 2022-YKS kayıt adresleri ve tarihlerine dair açıklama
Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi
Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu TSK'dan ihraç edildi
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Yapılan ankete göre, ilk kez oy kullanacakların büyük bölümü kararsız
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi
Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zincir marketler için karar sonbaharda

Rekabet Kurumunun zincir marketlere yönelik olarak başlattığı ikinci soruşturma, sonbaharda sonuçlanacak. Kurumun başkanı Birol Küle "Ortak fiyat belirleme ve hakim gücü kullanma, ekonomiye büyük zarar veriyor" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Ağustos 2022 07:35
Yazdır
Zincir marketler için karar sonbaharda

Zincir marketlerin piyasadaki hakim gücü kullanarak ortak hareketle fiyat belirlediklerine yönelik başlatılan ikinci soruşmada karar sonbaharda verilecek. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlerle ilgili açılan iki soruşturmanın da konusunun aynı olduğunu belirterek, beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu söyledi. Küle, bu teşebbüslerin, "İhlali kabul etmiyoruz ama Rekabet Kurumu ile uzlaşmak istiyoruz" demesi üzerine uzlaşma taleplerini reddedildiğini aktarırken "Uzlaşma başvurusunun ruhunda ihlali kabul etmek temel prensiptir" dedi. Perakende sektörüne yönelik 2. soruşturmada şu anda 3. yazılı savunmaları aldıklarını ifade eden Küle, nihai kararın muhtemelen sonbahar aylarında verileceğini söyledi.

EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Perakende sektörü ile ilgili soruşturmada topla-dağıt karteli kapsamında yeniden fiyat tespiti üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Küle "Topla-dağıtta bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlar genel seviyesine yukarı yönlü bir ivme kazandırıyor" değerlendirmesinde bulundu. Küle, rakip firmaların hassas bilgi, geleceğe dair fiyat, üretim, teknolojik değişimle ilgili bilgi alışverişinde bulunamayacaklarını belirterek, böyle bir durumu asla affetmeyeceklerine dikkati çekti. Firmaların birlikte hareket etmesinin piyasadaki yarışı engellediğini ifade eden Küle "Fiyatlar genel seviyesi yukarı yönlü hareket eder, kalite düşer, inovatif aksiyonlar alınamaz, tüketici refahı ciddi zarar görür. Dolayısıyla kartel ilişkileri; ülkenin kalkınma ve büyüme politikalarına çok büyük zarar verir" dedi.

DENGELİ PAZAR ÖNEMLİ

Kurumun en çok dikkat ettiği hususlardan birisinin pazar tanımı olduğunu söyleyen Küle, buradan hareketle hakim durumdaki teşebbüsün pazardaki uygulamalarını analiz ettiklerini bildirdi. Teşebbüsün hakim durumda olduğu pazardaki olumsuz yönelimlerine müdahale ettiklerini belirten Küle "Pazarda çok sayıda firmanın olması ve pazar paylarının dengeli olarak dağılması bizim için son derece önemli. Mesela 'Yemek Sepeti' soruşturmasından sonra pazara girişin önü açıldı. Yeni girişler ve aldığımız taahhütler ile pazar dengeye geldi" ifadesini kullandı.

DEVAM EDEN 32 SORUŞTURMA VAR

Başkan Küle, Rekabet Kurumunun bugüne kadar 394 soruşturma tamamladığını ve 32 soruşturmanın ise devam ettiğini bildirirken "Tamamlanan 394 soruşturmanın altısı taahhüt ile sekiz soruşturma ise uzlaşma ile sonuçlandırıldı. 1999- 2022 yıllarında uygulanan idari para cezası miktarı 10 milyar 725 milyon 990 bin 278 lira oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
MİT'in operasyonları filmlere taş çıkarıyor
MİT'in operasyonları filmlere taş çıkarıyor
Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı
Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı
Ankara'da cemevi saldırısında 2 gözaltı daha
Ankara'da cemevi saldırısında 2 gözaltı daha
Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı
Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı
Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi
Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

Bu Habere Tepkiniz

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
Getiri garantisi veren bir sistem buldu

Getiri garantisi veren bir sistem buldu

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki süreleri kapsaması gerekmektedir.
99TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava

99TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava

https://www.kitapsec.com/
KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.
Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

Düzenleme yapılmadı, göç idaresi il müdürlüğüne vekalet edenlere kamu zararı çıkartıldı

sayıştay Temyiz Kurulu, Göç İdaresi Başkanlığı (olay tarihinde genel müdürlük) il müdürlerine vekalet edenlere il müdürü kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak vekalet ücreti ödenmesini kamu zararı sayan Daire kararını onadı.
Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 7 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (01-07)

Haftanın fırsat ürünleri (01-07)

1 Ağustos 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.