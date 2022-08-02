Zincir marketler için karar sonbaharda

Zincir marketlerin piyasadaki hakim gücü kullanarak ortak hareketle fiyat belirlediklerine yönelik başlatılan ikinci soruşmada karar sonbaharda verilecek. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlerle ilgili açılan iki soruşturmanın da konusunun aynı olduğunu belirterek, beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu söyledi. Küle, bu teşebbüslerin, "İhlali kabul etmiyoruz ama Rekabet Kurumu ile uzlaşmak istiyoruz" demesi üzerine uzlaşma taleplerini reddedildiğini aktarırken "Uzlaşma başvurusunun ruhunda ihlali kabul etmek temel prensiptir" dedi. Perakende sektörüne yönelik 2. soruşturmada şu anda 3. yazılı savunmaları aldıklarını ifade eden Küle, nihai kararın muhtemelen sonbahar aylarında verileceğini söyledi.

EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Perakende sektörü ile ilgili soruşturmada topla-dağıt karteli kapsamında yeniden fiyat tespiti üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Küle "Topla-dağıtta bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlar genel seviyesine yukarı yönlü bir ivme kazandırıyor" değerlendirmesinde bulundu. Küle, rakip firmaların hassas bilgi, geleceğe dair fiyat, üretim, teknolojik değişimle ilgili bilgi alışverişinde bulunamayacaklarını belirterek, böyle bir durumu asla affetmeyeceklerine dikkati çekti. Firmaların birlikte hareket etmesinin piyasadaki yarışı engellediğini ifade eden Küle "Fiyatlar genel seviyesi yukarı yönlü hareket eder, kalite düşer, inovatif aksiyonlar alınamaz, tüketici refahı ciddi zarar görür. Dolayısıyla kartel ilişkileri; ülkenin kalkınma ve büyüme politikalarına çok büyük zarar verir" dedi.

DENGELİ PAZAR ÖNEMLİ

Kurumun en çok dikkat ettiği hususlardan birisinin pazar tanımı olduğunu söyleyen Küle, buradan hareketle hakim durumdaki teşebbüsün pazardaki uygulamalarını analiz ettiklerini bildirdi. Teşebbüsün hakim durumda olduğu pazardaki olumsuz yönelimlerine müdahale ettiklerini belirten Küle "Pazarda çok sayıda firmanın olması ve pazar paylarının dengeli olarak dağılması bizim için son derece önemli. Mesela 'Yemek Sepeti' soruşturmasından sonra pazara girişin önü açıldı. Yeni girişler ve aldığımız taahhütler ile pazar dengeye geldi" ifadesini kullandı.

DEVAM EDEN 32 SORUŞTURMA VAR

Başkan Küle, Rekabet Kurumunun bugüne kadar 394 soruşturma tamamladığını ve 32 soruşturmanın ise devam ettiğini bildirirken "Tamamlanan 394 soruşturmanın altısı taahhüt ile sekiz soruşturma ise uzlaşma ile sonuçlandırıldı. 1999- 2022 yıllarında uygulanan idari para cezası miktarı 10 milyar 725 milyon 990 bin 278 lira oldu" değerlendirmesinde bulundu.