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Denizde rota Türkiye

Yılın ilk yarısında limanlarda yurt dışı bağlantılı hatlarda deniz yolu ile taşınan araç sayısı 1,1 milyonu aştı. Taşınan araçlar içerisinde en çok otomobil, tır ve treyler öne çıktı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Ağustos 2022 07:55
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Denizde rota Türkiye

Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına gönderebilmesi için uygulamaya alınan Tahıl Koridoru'nun oluşmasında çok önemli bir rol üstlenen Türkiye, denizden araç taşınması konusunda da önemli bir konumda. Bu yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin tona yükselirken, yurt dışı bağlantılı hatlarda denizyolu ile taşınan araç sayısı 1,1 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; gelen ve giden araç bazında ocakta 171 bin 733, şubatta 183 bin 941, martta 196 bin 926, nisanda 192 bin 250, mayısta 194 bin 892, haziranda 207 bin 402 araç taşındı. Böylece yılın ilk altı ayında 451 bin 311'i gelen araç, 695 833 bini giden araç olmak üzere toplam 1 milyon 147 bin 144 araç Türkiye'nin denizleri üzerinden dünyaya gönderilmiş oldu.

EN ÇOK OTOMOBİL TAŞINDI

Öte yandan, taşınan araçlar içerisinde en çok otomobil, tır ve treyler öne çıktı. Yılın ilk altı ayında 750 bin 307 otomobil, 325 bin 742 tır, 38 bin 357 de treyler taşındı. Bunun dışında 3 bin 760 otobüs, 2 bin 264 kamyon ve 2 bin 347 traktör de denizyolu üzerinden dünyaya dağıtıldı. Ayrıca, 17 helikopter ve bir uçak da ilk altı ayda taşınanlar arasında yer aldı.

YÜK MİKTARI DA ARTTI

Taşınan araç sayıları ciddi boyutlara ulaşırken, taşınan yük miktarı da benzer bir seyir izledi. Artan deniz ticaretinden Türkiye'nin de payını aldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Ocak-haziran döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin tona yükseldi. Bu yılın haziran ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 45 milyon 245 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 32 milyon 855 bin ton oldu" bilgisini vermişti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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